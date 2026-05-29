В Беларуси стартуют итоговые испытания для выпускников по русскому и белорусскому языкам

В аудиториях – тишина, с собой – ничего лишнего. В Беларуси сегодня, 29 мая, стартуют итоговые испытания для выпускников по русскому и белорусскому языкам. Контроль знаний пройдут более 59 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При себе абитуриентам необходимо иметь паспорт, пропуск и черную ручку. За ходом экзамена следят государственные комиссии, а в аудиториях работают независимые педагоги. Напомним, что участникам запрещено иметь при себе телефоны, шпаргалки, разговаривать между собой. За любое нарушение правил предусмотрено немедленное удаление из аудитории с лишением права на поступление в текущем году. Результаты испытаний будут доступны на сайте Республиканского института контроля знаний. Проверка бланков займет до 10 дней, и заработанные баллы станут известны уже 8 и 9 июня. В 2026 году вузы готовы принять свыше 49 тысяч первокурсников, из них более 33 тысяч – на бюджет.