В Минске работают 56 катков и хоккейных коробок

Новости Беларуси. Погода в Минске способствует активному отдыху. Для минчан открыты более полусотни катков и хоккейных коробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для любителей лыж оборудованы 14 трасс. Организована работа мобильных катков. Площадки для зимнего спорта есть в каждом районе города. Например, протяженность лыжной трассы в Парке имени 900-летия Минска – 1 400 метров. Здесь тренируются ребята из детско-юношеских спортивных школ. Также трассы оборудованы в Лошицком и Севастопольском парках.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

На этой неделе мы постараемся закончить с лыжероллерной трассой в Веснянке. Там осталось сформировать стартовый городок. На Тикоцкого уже под искусственным снегом трассы, где тренируются дети из спортивных школ, и закачиваем укладку искусственного снега на Цнянском водохранилище.