Прямой эфир

В Минске работают 56 катков и хоккейных коробок

14 декабря 2022 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Погода в Минске способствует активному отдыху. Для минчан открыты более полусотни катков и хоккейных коробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске работают 56 катков и хоккейных коробок-1

Для любителей лыж оборудованы 14 трасс. Организована работа мобильных катков. Площадки для зимнего спорта есть в каждом районе города. Например, протяженность лыжной трассы в Парке имени 900-летия Минска – 1 400 метров. Здесь тренируются ребята из детско-юношеских спортивных школ. Также трассы оборудованы в Лошицком и Севастопольском парках.

В Минске работают 56 катков и хоккейных коробок-4

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
На этой неделе мы постараемся закончить с лыжероллерной трассой в Веснянке. Там осталось сформировать стартовый городок. На Тикоцкого уже под искусственным снегом трассы, где тренируются дети из спортивных школ, и закачиваем укладку искусственного снега на Цнянском водохранилище.

В Минске работают 56 катков и хоккейных коробок-7

Лыжные трассы будут работать и при плюсовой температуре. Для этого в городе дополнительно было закуплено 16 снегогенераторов. Для массовых развлечений в Минске продолжают обустраивать горки для катания на санках и тюбингах. Сейчас в столице их 44.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Зимние виды спорта # общество # Максим Воропай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Получилось достаточно празднично». Несвиж украсили к Новому году
14 декабря 2022 14:12

«Получилось достаточно празднично». Несвиж украсили к Новому году

«Это будущее нашей эстрады». В Минске прошёл отборочный тур на фестиваль «Славянский базар в Витебске»
14 декабря 2022 14:10

«Это будущее нашей эстрады». В Минске прошёл отборочный тур на фестиваль «Славянский базар в Витебске»

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников
14 декабря 2022 14:03

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников