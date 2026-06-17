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В Минске прошла VI Международная конференция по нацбезопасности

17 июня 2026 17:15
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Основные направления совершенствования глобальной и региональной системы безопасности обсудили в Минске на VI Международной конференции по нацбезопасности. Масштабный форум объединил на одной площадке ведущих экспертов и руководителей профильных ведомств из Беларуси, России и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – вопросы защиты государственного суверенитета и противодействия новым вызовам. Особый акцент был сделан на консолидации усилий в борьбе с транснациональной преступностью, киберугрозами и идеологией экстремизма. Участники отметили, что существующие механизмы реагирования требуют постоянной адаптации к быстро меняющейся обстановке. Главная цель подобных встреч – выработка конкретных правовых решений и научных рекомендаций для последующего внедрения в систему обеспечения национальной безопасности, что позволяет оперативно реагировать на современные вызовы и укреплять стабильность государства.

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# Национальная безопасность # Международная политика

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