Логистический прорыв – как контейнерный терминал в «Великом камне» укрепит связи Беларуси и Китая?

«Великий камень» готовится к логистическому прорыву: на территории парка завершается строительство контейнерного терминала и его инженерной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот объект должен превратить парк из перспективной площадки в полноценный транзитный узел, способный обрабатывать сотни тысяч контейнеров в год. Терминал станет современным «сухим портом» на маршруте инициативы «Один пояс, один путь». О ходе работ при строительстве комплекса и его роли в укреплении торговых связей Беларуси и Китая – в репортаже Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В «Великом камне» строительство контейнерного терминала выходит на финишную прямую. Первая очередь проекта выполнена на 70 %. Уже завершено устройство железнодорожных путей, сейчас проводятся финальные работы по монтажу инженерных сетей. На строительном объекте рабочие заливают бетонное покрытие и укладывают асфальт. Одновременно специалисты подключают систему видеонаблюдения и другое инженерное оборудование. Строители обещают завершить первый этап работ уже в октябре. Терминал сможет принимать и отправлять контейнерные поезда. Лукашенко: выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность.