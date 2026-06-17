Логистический прорыв – как контейнерный терминал в «Великом камне» укрепит связи Беларуси и Китая?
«Великий камень» готовится к логистическому прорыву: на территории парка завершается строительство контейнерного терминала и его инженерной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот объект должен превратить парк из перспективной площадки в полноценный транзитный узел, способный обрабатывать сотни тысяч контейнеров в год. Терминал станет современным «сухим портом» на маршруте инициативы «Один пояс, один путь».
О ходе работ при строительстве комплекса и его роли в укреплении торговых связей Беларуси и Китая – в репортаже Глеба Прокофьева.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В «Великом камне» строительство контейнерного терминала выходит на финишную прямую. Первая очередь проекта выполнена на 70 %. Уже завершено устройство железнодорожных путей, сейчас проводятся финальные работы по монтажу инженерных сетей.
На строительном объекте рабочие заливают бетонное покрытие и укладывают асфальт. Одновременно специалисты подключают систему видеонаблюдения и другое инженерное оборудование. Строители обещают завершить первый этап работ уже в октябре. Терминал сможет принимать и отправлять контейнерные поезда.
Лукашенко: выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность.
Алексей Семененков, главный инженер СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
В терминале построена также сервисная зона для ремонта и мойки контейнеров. В дальнейшем планируется строительство крытого склада и расширение самой контейнерной площадки.
41 гектар. Четыре железнодорожные пути, каждый протяженностью свыше одного километра. Такие мощности позволяют обрабатывать 180 тысяч 20-футовых контейнеров в год. Для понимания, только в одном из них можно полностью перевезти мебель и вещи из трехкомнатной квартиры или небольшого загородного дома. После модернизации планируется увеличить объем до 500 тысяч таких контейнеров.
Подробности в видео.