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Логистический прорыв – как контейнерный терминал в «Великом камне» укрепит связи Беларуси и Китая?

17 июня 2026 17:11
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«Великий камень» готовится к логистическому прорыву: на территории парка завершается строительство контейнерного терминала и его инженерной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот объект должен превратить парк из перспективной площадки в полноценный транзитный узел, способный обрабатывать сотни тысяч контейнеров в год. Терминал станет современным «сухим портом» на маршруте инициативы «Один пояс, один путь».

О ходе работ при строительстве комплекса и его роли в укреплении торговых связей Беларуси и Китая – в репортаже Глеба Прокофьева.

Логистический прорыв – как контейнерный терминал в «Великом камне» укрепит связи Беларуси и Китая?-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
В «Великом камне» строительство контейнерного терминала выходит на финишную прямую. Первая очередь проекта выполнена на 70 %. Уже завершено устройство железнодорожных путей, сейчас проводятся финальные работы по монтажу инженерных сетей.

На строительном объекте рабочие заливают бетонное покрытие и укладывают асфальт. Одновременно специалисты подключают систему видеонаблюдения и другое инженерное оборудование. Строители обещают завершить первый этап работ уже в октябре. Терминал сможет принимать и отправлять контейнерные поезда.

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Логистический прорыв – как контейнерный терминал в «Великом камне» укрепит связи Беларуси и Китая?-4

Алексей Семененков, главный инженер СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
В терминале построена также сервисная зона для ремонта и мойки контейнеров. В дальнейшем планируется строительство крытого склада и расширение самой контейнерной площадки.

41 гектар. Четыре железнодорожные пути, каждый протяженностью свыше одного километра. Такие мощности позволяют обрабатывать 180 тысяч 20-футовых контейнеров в год. Для понимания, только в одном из них можно полностью перевезти мебель и вещи из трехкомнатной квартиры или небольшого загородного дома. После модернизации планируется увеличить объем до 500 тысяч таких контейнеров.

Подробности в видео.

# Белорусско-китайский индустриальный парк

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