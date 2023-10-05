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В Минске прошла конференция «Актуальные направления и перспективы педагогического образования»

05 октября 2023 14:49
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Новости Беларуси. Изучение передового опыта и развитие межрегионального сотрудничества. В столице проходит международная научно-практическая конференция «Актуальные направления и перспективы педагогического образования», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошла конференция «Актуальные направления и перспективы педагогического образования»-1

В ней принимают участие представители этой сферы из Беларуси и России. Так, на базе 86-й средней школы имени Фомы Занько работали тематические секции, прошли мастер-классы и выступления ведущих педагогов. Говорили об актуальных проблемах в подготовке учащихся. Речь шла о традиционных и новых подходах к организации занятий в педагогических классах.

В Минске прошла конференция «Актуальные направления и перспективы педагогического образования»-4

Елена Бельницкая, заведующая кафедрой управления и экономики образования Минского городского института развития образования:
Нужны новые подходы, технологии – все это невозможно без системной непрерывной подготовки педагогических кадров. Конечно, Минский городской институт развития образования осуществляет такую системную учебно-методическую поддержку.

В Минске прошла конференция «Актуальные направления и перспективы педагогического образования»-7

Алексей Сребняк, директор средней школы № 86 имени Фомы Занько:
Она дает в первую очередь раскрыться детям, которые обучаются в педагогических классах. Второе, преподавателям и учителям, которые работают в педклассах, показать свое мастерство, какие-то изюминки. Согласитесь, что детей учить «просто так» уже неинтересно, нужно искать изюминки. Поэтому есть секции, где есть и психологическое сопровождение, и информационные технологии.

В Минске прошла конференция «Актуальные направления и перспективы педагогического образования»-10

Также говорили о применении в работе инновационных образовательных технологий, системе подготовки кадров и развитии творческого потенциала современных педагогов.

# Государственная политика в области образования # общество # Елена Бельницкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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