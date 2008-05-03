В Минске полным ходом идет подготовка к 9 мая

Ночью, на центральном проспекте города прошла первая масштабная репетиция.

Задача начальством поставлена ясно: парад к 9 мая должен пройти четко, эффектно и зрелищно! Для того, чтобы праздник получился интересным нужно приложить много усилий. Но вот репетиция началась.

В этом году в программе парада значительные изменения. В праздничном шествии будут участвовать УАЗы. Они предназначены для весьма ответственного дела. На джипах от Октябрьской площади до площади победы повезут самых почетных участников парада – ветеранов. Сложность шествия на колесах – скорость машин должна быть равна скорости пешеходов, а это – 2 км/час.

Новая роль и у солдат роты почетного караула. Они должны успеть подать руку ветеранам, которые будут выходить из УАЗов. Но главная их задача – шагать оттягивая носочки, что необычайно сложно.

И вот, после более чем часового марша с остановками и перестроениями, цель достигнута – колонна на Площади Победы. Возложения венков тоже необходимо отрепетировать. А потом разбор полетов. Короткие замечания. И все сначала: тоже необходимо отрепетировать еще раз.

