В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей пенсионного возраста

Ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, получить консультации, пройти предварительное собеседование, а главное, найти работу. В столице прошла мини-ярмарка вакансий для людей пенсионного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Соискателям было предложено порядка 100 рабочих мест от организаций и учреждений Минска. В списке вакансий – водитель автомобиля, страховой агент, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, кухонный рабочий.
Дарья Грамович, заместитель начальника отдела по взаимодействию с нанимателями комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В текущем году почти 200 человек серебряного возраста обратились в службу занятости за содействием в трудоустройстве, в том числе на временные, сезонные работы. Более 70 гражданам оказано содействие временной занятости. И 56 граждан трудоустроены на постоянное место работы.
Часто ярмарки вакансий направлены на определенную категорию граждан. В этот раз ее приурочили ко Дню пожилых людей.