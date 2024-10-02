В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей пенсионного возраста

Ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, получить консультации, пройти предварительное собеседование, а главное, найти работу. В столице прошла мини-ярмарка вакансий для людей пенсионного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соискателям было предложено порядка 100 рабочих мест от организаций и учреждений Минска. В списке вакансий – водитель автомобиля, страховой агент, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, кухонный рабочий.