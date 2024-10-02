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В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей пенсионного возраста

02 октября 2024 17:41
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Ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, получить консультации, пройти предварительное собеседование, а главное, найти работу. В столице прошла мини-ярмарка вакансий для людей пенсионного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соискателям было предложено порядка 100 рабочих мест от организаций и учреждений Минска. В списке вакансий – водитель автомобиля, страховой агент, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, кухонный рабочий.

В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей пенсионного возраста-2

Дарья Грамович, заместитель начальника отдела по взаимодействию с нанимателями комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В текущем году почти 200 человек серебряного возраста обратились в службу занятости за содействием в трудоустройстве, в том числе на временные, сезонные работы. Более 70 гражданам оказано содействие временной занятости. И 56 граждан трудоустроены на постоянное место работы.

Часто ярмарки вакансий направлены на определенную категорию граждан. В этот раз ее приурочили ко Дню пожилых людей.

# Пенсионеры # Работа в Беларуси

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