В Минске определили лучший студенческий проект цифровой платформы для бизнеса
От идей до значимых проектов для экономики Беларуси. В Минске завершился студенческий хакатон, организованный компанией МТС совместно с БГУ и Парком высоких технологий. Свыше 200 талантливых людей представляли собственные концепции инновационных IT-решений для белорусского бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум объединил 55 команд. Будущие программисты, дизайнеры и маркетологи прошли трехдневный интенсив: от лекций признанных экспертов МТС до разработки готовых прототипов под руководством опытных тренеров. Главной темой этого года стало создание концептуального проекта облачной платформы. Задача требовала не только креативности, но и глубоких технических знаний. Жюри оценивало качество визуализации, удобство веб-интерфейса для клиентов и архитектурную проработку каждого проекта. Победителем хакатона стала команда, представившая наиболее детальный проект.
Владимир Козырь, генеральный директор компании МТС:
С одной стороны, для ребят это возможность заявить о себе, попробовать себя в реализации конкретных проектов, получить обратную связь от экспертов. С другой стороны – компании МТС небезразлично, кто завтра будет стоять во главе цифрового развития страны. Это возможность ребятам заявить о себе, попробовать в этом направлении и получить определенную поддержку экспертную и небольшую финансовую на первом этапе, чтобы стартануть в будущем.
Егор Косенко, учащийся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского Белорусского государственного университета:
Был безумно рад разделить эти прекрасные три дня с такой хорошей командой в такой классной атмосфере. Очередной невероятный хакатон. Мы даем нашим пользователям, а именно главной целевой аудитории, малому и среднему бизнесу, удобный и понятный интерфейс для использования облачных сервисов и инфраструктуры. Люди, которые покупают наши услуги, прекрасно видят все затраты, видят все деньги и знают, что компания, у которой они покупают услуги, заботится об их кошельке.
IT-марафон, зародившийся почти 4 года назад, ежегодно меняет вектор задач, следуя за трендами рынка. Если в прошлые годы студенты проектировали решения для «интернета вещей» и ритейла, то сегодня планка поднята до уровня сложных инфраструктурных сервисов. Потенциал белорусских студентов позволяет создавать технологичные продукты, которые уже завтра могут стать основой для цифровой трансформации отечественного бизнеса.
*На правах рекламы.