В Минске определили лучший студенческий проект цифровой платформы для бизнеса

От идей до значимых проектов для экономики Беларуси. В Минске завершился студенческий хакатон, организованный компанией МТС совместно с БГУ и Парком высоких технологий. Свыше 200 талантливых людей представляли собственные концепции инновационных IT-решений для белорусского бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил 55 команд. Будущие программисты, дизайнеры и маркетологи прошли трехдневный интенсив: от лекций признанных экспертов МТС до разработки готовых прототипов под руководством опытных тренеров. Главной темой этого года стало создание концептуального проекта облачной платформы. Задача требовала не только креативности, но и глубоких технических знаний. Жюри оценивало качество визуализации, удобство веб-интерфейса для клиентов и архитектурную проработку каждого проекта. Победителем хакатона стала команда, представившая наиболее детальный проект.

Владимир Козырь, генеральный директор компании МТС:

С одной стороны, для ребят это возможность заявить о себе, попробовать себя в реализации конкретных проектов, получить обратную связь от экспертов. С другой стороны – компании МТС небезразлично, кто завтра будет стоять во главе цифрового развития страны. Это возможность ребятам заявить о себе, попробовать в этом направлении и получить определенную поддержку экспертную и небольшую финансовую на первом этапе, чтобы стартануть в будущем.