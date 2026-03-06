В Беларуси за 5 лет планируют внедрить около тысячи высокотехнологичных разработок в реальный сектор экономики

Развитие регионов сегодня – один из ключевых приоритетов экономической политики. И именно локальные деловые инициативы становятся точками роста для многих районов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте посмотрим, как развивается инвестиционная активность в рамках программы «Региональная инициатива». Всего подано 413 заявок на инвестпроекты. И здесь действует серьезный отбор: в перечни включено 218 проектов, то есть одобряется примерно каждая вторая идея. Если сравнить регионы, в лидерах Минская область – здесь получают развитие 56 проектов на сумму около 2,5 миллиарда рублей. В ближайшие пять лет в производственный сектор страны планируют внедрить около тысячи высокотехнологичных разработок. Такие планы озвучили сегодня, 6 марта, на коллегии Государственного комитета по науке и технологиям.

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах.

И речь идет о вполне конкретных вещах – новых материалах, цифровых решениях, промышленной автоматизации. То есть о технологиях, которые должны сделать предприятия более конкурентоспособными. Если посмотреть на города, то впереди по количеству одобренных инициатив Бобруйск – 13 проектов, а в Пинске планируется реализовать восемь. Эксперты связывают такую динамику в том числе с развитием промышленной инфраструктуры. Но картина неоднородная. По данным Министерства экономики, в каждом третьем районе страны пока нет инвестиционных инициатив. Именно поэтому сейчас ключевая задача – обеспечить управляемый и быстрый запуск проектов. Для этого внедрены новые финансовые инструменты – «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность».

В итоге формируется понятная модель: проекты создают рабочие места в регионах, инвестиции развивают производство, а инновации делают экономику более современной и конкурентоспособной. И, как показывают цифры, именно такая связка сегодня становится одним из главных драйверов роста регионов.