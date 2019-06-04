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В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи

04 июня 2019 07:36
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Новости Беларуси. Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-1

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-3

Нагрудными знаками отмечены 50 человек – в их зачете яркие победы в международных интеллектуальных турнирах и состязаниях, научно-исследовательских конференциях.

Свои достижения юные белорусы представили на специальной выставке. Картины, скульптуры и проекты увидели почетные гости и родители талантливых ребят.

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-6

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Любой талант требует не только огранки и шлифовки, но и поддержки. Об этом свидетельствует вся человеческая история. Поэтому очень важно, что в Республике Беларусь выстроена стройная система поддержки молодых дарований. Действуют фонды.

Гранты предоставляются на развитие творческих проектов. Также предусмотрены денежные вознаграждения за победы в различных конкурсах, ну и существует определенная градация.

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-9

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-11

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-13

Специальные фонды Президента существуют уже более 20 лет. Это уникальная система помощи начинающим талантам. В этом году именную поддержку получили более 200 студентов, а премии – более 300 победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов.

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-16

В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи-18

# Одаренная молодежь # общество # Юрий Бондарь # Фотофакт

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