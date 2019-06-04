В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи

Новости Беларуси. Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои достижения юные белорусы представили на специальной выставке. Картины, скульптуры и проекты увидели почетные гости и родители талантливых ребят.

Нагрудными знаками отмечены 50 человек – в их зачете яркие победы в международных интеллектуальных турнирах и состязаниях, научно-исследовательских конференциях.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Любой талант требует не только огранки и шлифовки, но и поддержки. Об этом свидетельствует вся человеческая история. Поэтому очень важно, что в Республике Беларусь выстроена стройная система поддержки молодых дарований. Действуют фонды.

Гранты предоставляются на развитие творческих проектов. Также предусмотрены денежные вознаграждения за победы в различных конкурсах, ну и существует определенная градация.