В Минске цифровые экраны заменят привычные рекламные билборды

Новости Беларуси. В столице решили отказаться от привычных билбордов. Специалисты «Минскрекламы» приступили к разработке дизайна цифровых экранов. Их преимущество очевидно: работают круглый год в любую погоду, реклама в движении в девять раз эффективнее, чем статичная и привлекает внимание на расстоянии 400 метров.

Картинка на привычных рекламных носителях в столице оживет. Щиты заменят на цифровые энергосберегающие билборды. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. 22 января здесь рассмотрели вопросы развития рынка наружной рекламы и улучшения ее качества. Информация на носителях будет обновляться в режиме реального времени. Рекламодатели уже проявили интерес к этому проекту.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Новые виды рекламы. Они позволят сделать ее более эффективной, ярче, город лучше. Вы сейчас уже должны иметь какие-то места, какие-то объекты, где ее потенциально можно будет разместить.

В 2015 году наружная реклама пополнила городской бюджет в шесть раз больше, чем в предыдущие годы – на 56 миллиардов рублей. Тематические конструкции в первую очередь заменят в центре Минска, в границах первого и второго транспортного кольца, а также в районе кольцевой. Цифровые билборды станут не только коммерческим, но и социальным проектом.

Кроме рекламы на новых электронных экранах появится анонс городских мероприятий. И цифровые билборды расскажут о горожанах и достопримечательностях белорусской столицы и далеко за пределами страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект «Я Минск» набирает популярность у горожан. Имиджевые ролики о столице Беларуси появятся в городах-побратимах. Подобные предложения сейчас рассматривают Санкт-Петербург, Рига, Тбилиси, Белград. Ведь о качестве отечественных товаров здесь знают не по картинке.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Для того, чтобы продвигать туристический потенциал Минска, наш государственный оператор (коммунальное унитарное предприятие «Минскреклама») разработал плакаты туристической направленности, которые мы планируем размещать в наших городах-побратимах за рубежом.

В столице ратуют за то, чтобы Минск не превратился в рекламную этикетку. И специалисты уверяют: современные элементы не испортят эстетический облик Минска.

Новые технологии позволят сделать рекламу в Минске не агрессивной, а интерактивной. Планируется, что цветные мониторы не просто привлекут внимание минчан и гостей города, но и сделают его более ярким и стильным.