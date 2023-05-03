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Патриотический форум «Нам жить и помнить» проходит в БГМУ

03 мая 2023 13:26
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Новости Беларуси. О судьбах и подвигах наших героев. В Белорусском государственном медуниверситете проходит патриотический форум «Нам жить и помнить». Он собрал студентов не только нашей страны, но и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Патриотический форум «Нам жить и помнить» проходит в БГМУ-1

Укрепить историческую память о тех, кто внес существенный вклад в Победу над фашизмом, – одна из главных целей встречи. Для участников подготовлено несколько секций: историческое прошлое, героизм народа и геноцид белорусов. У студентов также будет возможность посетить Национальную библиотеку и храм-памятник Всех Святых.  

Патриотический форум «Нам жить и помнить» проходит в БГМУ-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Чтобы жить в дальнейшем, жить в свободной, мирной стране, нам необходимо помнить уроки истории, помнить, почему случилась такая ситуация, почему была война, какими героическими усилиями мы победили и какой вклад – мы находимся сейчас в БГМУ – внесли военные медики, вообще медики всего Советского Союза, в том числе Беларуси, в Победу.  

Патриотический форум «Нам жить и помнить» проходит в БГМУ-7

Этот патриотический форум уже стал традиционным. С каждым годом количество его участников растет. Проект завершится 5 мая в Брестской крепости.  

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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