Патриотический форум «Нам жить и помнить» проходит в БГМУ

Новости Беларуси. О судьбах и подвигах наших героев. В Белорусском государственном медуниверситете проходит патриотический форум «Нам жить и помнить». Он собрал студентов не только нашей страны, но и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Укрепить историческую память о тех, кто внес существенный вклад в Победу над фашизмом, – одна из главных целей встречи. Для участников подготовлено несколько секций: историческое прошлое, героизм народа и геноцид белорусов. У студентов также будет возможность посетить Национальную библиотеку и храм-памятник Всех Святых.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Чтобы жить в дальнейшем, жить в свободной, мирной стране, нам необходимо помнить уроки истории, помнить, почему случилась такая ситуация, почему была война, какими героическими усилиями мы победили и какой вклад – мы находимся сейчас в БГМУ – внесли военные медики, вообще медики всего Советского Союза, в том числе Беларуси, в Победу.