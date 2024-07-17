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В микрорайоне «Минск-Мир» построят четыре новые школы – узнали, как проходят работы

17 июля 2024 18:12
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В микрорайоне «Минск-Мир» появятся четыре новые школы. Две уже строятся, еще две на стадии проектирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В микрорайоне «Минск-Мир» построят четыре новые школы – узнали, как проходят работы-1

Одна из них возводится на улице Николы Теслы. Работы на объекте выполнены на 50 %. Коробка здания уже готова. Школа рассчитана на 1 050 учеников. Здесь будет два спортивных зала и современный пищеблок. Сейчас возводится монолит бассейна и ведутся отделочные работы. На объекте трудятся 130 человек. Еще одна школа на 1 020 мест строится на пересечении улиц Савицкого – Братской и Алферова. Планируется, что свои двери оба учреждения образования распахнут в сентябре 2025 года.

В микрорайоне «Минск-Мир» построят четыре новые школы – узнали, как проходят работы-4

Александр Юдинец, начальник управления по образованию администрации Октябрьского района:
Проектируется учреждение образование в квартале № 16, там уже начато строительство первого этажа и проектировка идет в квартале № 30 микрорайона «Минск-Мир». Кроме того, еще здесь проектируется открытие еще одного подобного учреждения образования на данном пятаке. Это по строительству, по генплану.

В микрорайоне «Минск-Мир» построят четыре новые школы – узнали, как проходят работы-7

Кроме того, в столице 1 сентября 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию школы-новостройки в жилом районе Лебяжий, а также детского сада в районе улиц Скрипникова, Одинцова и Лобанка.

# Строительство # общество

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