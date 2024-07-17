В микрорайоне «Минск-Мир» построят четыре новые школы – узнали, как проходят работы

В микрорайоне «Минск-Мир» появятся четыре новые школы. Две уже строятся, еще две на стадии проектирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из них возводится на улице Николы Теслы. Работы на объекте выполнены на 50 %. Коробка здания уже готова. Школа рассчитана на 1 050 учеников. Здесь будет два спортивных зала и современный пищеблок. Сейчас возводится монолит бассейна и ведутся отделочные работы. На объекте трудятся 130 человек. Еще одна школа на 1 020 мест строится на пересечении улиц Савицкого – Братской и Алферова. Планируется, что свои двери оба учреждения образования распахнут в сентябре 2025 года.

Александр Юдинец, начальник управления по образованию администрации Октябрьского района:

Проектируется учреждение образование в квартале № 16, там уже начато строительство первого этажа и проектировка идет в квартале № 30 микрорайона «Минск-Мир». Кроме того, еще здесь проектируется открытие еще одного подобного учреждения образования на данном пятаке. Это по строительству, по генплану.