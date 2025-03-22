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В мемориальном комплексе «Ола» почтили память безвинных жертв войны

22 марта 2025 13:40
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Горькую судьбу Хатыни разделила и деревня Дремлево. Для жителей Брестской области это особое место скорби и памяти. 11 сентября 1942 года, на рассвете, сюда ворвался карательный отряд. Сельчан гитлеровцы заперли в сараях и сожгли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мемориальном комплексе «Ола» почтили память безвинных жертв войны-2

Для жителей Гомельской области сакральное место – этот лесной уголок. В 1944 году здесь фашисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. Карательный отряд окружил маленькую деревню Ола. Тогда погибли 1 758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Память безвинных жертв войны сегодня почтили в мемориальном комплексе. К поклонному кресту и братской могиле легли цветы и венки.

В мемориальном комплексе «Ола» почтили память безвинных жертв войны-4

Руслан Пархамович, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Не зря говорят, что если мы забываем свое прошлое, то мы не будем иметь никакого будущего. И мы должны его хранить для будущих поколений. Именно поэтому политика нашего государства выстраивается таким образом, чтобы мы помнили, чтобы мы знали, зачем мы боремся, зачем мы развиваем свою страну. И что мы делаем для того, чтобы впредь не допускать такого на нашей земле.

В результате расследования уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны открываются новые факты – не менее 288 населенных пунктов постигла та же страшная судьба, что и Хатынь. Сегодня скорбное эхо колоколов напоминает о тех, кто принял мученическую смерть в огне оккупации.

# Годовщина трагедии в Хатыни # Великая Отечественная война

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