В мемориальном комплексе «Ола» почтили память безвинных жертв войны

Горькую судьбу Хатыни разделила и деревня Дремлево. Для жителей Брестской области это особое место скорби и памяти. 11 сентября 1942 года, на рассвете, сюда ворвался карательный отряд. Сельчан гитлеровцы заперли в сараях и сожгли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для жителей Гомельской области сакральное место – этот лесной уголок. В 1944 году здесь фашисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. Карательный отряд окружил маленькую деревню Ола. Тогда погибли 1 758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Память безвинных жертв войны сегодня почтили в мемориальном комплексе. К поклонному кресту и братской могиле легли цветы и венки.

Руслан Пархамович, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Не зря говорят, что если мы забываем свое прошлое, то мы не будем иметь никакого будущего. И мы должны его хранить для будущих поколений. Именно поэтому политика нашего государства выстраивается таким образом, чтобы мы помнили, чтобы мы знали, зачем мы боремся, зачем мы развиваем свою страну. И что мы делаем для того, чтобы впредь не допускать такого на нашей земле.