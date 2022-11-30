В «Марко» большой выбор зимней мужской обуви. Посмотрите, какие актуальные модели можно приобрести

Никита Чепурин, инженер видеомонтажа:

Я работаю в творческой сфере. У нас нет определенного дресс-кода, поэтому я предпочитаю неформальный стиль одежды. Я веду активный образ жизни и хочу везде успеть, поэтому предпочитаю спортивную обувь – даже зимой.

Мне нравятся эти полукроссовки, потому что у них декорированный мех и эластичная вставка, которая регулирует подъем. У них очень модный цвет Сamel.

А вот точно такая же модель, только в черном цвете.

Я слежу за модой, и сейчас очень популярна транспарентная прозрачная подошва, как у этой модели. Она подойдет не только под классический стиль, но и под спортивный. В этой модели мне понравился оригинальный протектор, а также объемный стеганый мех.

До зимы я ходил в этой модели, а теперь самое время переобуться в более высокие кеды на меху.

Мне нравится эта пара ботинок, потому что в ней очень много фишек. Одна из них – это защитный клапан, который препятствует попаданию грязи и влаги. Еще одна фишка – это антивандальная накладка в носочной части. В этих ботинках есть фиксатор для шнурка, который можно спрятать в кармашек.

Верх ботинок выполнен из натуральной кожи и текстильного материала высокой плотности, обладающего водоотталкивающими свойствами и повышенной износостойкостью. А также они с формованной анатомической стелькой.

Помимо спортивной обуви я ношу стиль casual. Это современное направление дизайна, натуральная кожа с восковым покрытием и эффектом старения. Casual-стиль представляют эти ботинки. Лаконичная фурнитура, сочетание материалов, эргономика и повышенный комфорт. Специальные наплывы подошвы в носочной и пяточной части предполагают дополнительную защиту обуви от механически повреждений.

Наконец-то в моем гардеробе появились высокие берцы. Здесь глубокий протектор и система защиты лодыжки в голенище. Предусмотрена формованная вкладная стелька и модная шнуровка.

Подошва ТЭП – полимер, термоэластопласт – всесезонный материал, устойчивый к морозам и износу. Он прочен, эластичен, обеспечивает хорошую амортизацию и сцепление с поверхностью.

А это еще одна любимая пара обуви «Марко» с художественной полировкой. Очень солидные, и мне в них комфортно.