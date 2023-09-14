В Крупках реализуют программу «Активное долголетие». В чём её суть и как она поможет пенсионерам?

Новости Беларуси. Проявить себя на сцене, заняться рисованием или стать волонтером. Какие еще возможности сегодня появляются у белорусских пенсионеров, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. С 2021 года в стране реализуется стратегия «Активное долголетие». Появляются новые проекты. Как стараются разнообразить будни пожилых людей в Крупском районе, узнала Дарья Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Кружки по танцам и пению. Два с половиной года в стране реализуется национальная стратегия «Активное долголетие-2030». Поэтому скучать пожилому населению не приходится.

Как показывает практика, возможностей предостаточно. Учитывается совершенно разный спектр интересов. Поэтому на местном уровне ставится задача по максимуму наполнить жизнь пожилому человеку.