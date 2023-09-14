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В Крупках реализуют программу «Активное долголетие». В чём её суть и как она поможет пенсионерам?

14 сентября 2023 15:18
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Новости Беларуси. Проявить себя на сцене, заняться рисованием или стать волонтером. Какие еще возможности сегодня появляются у белорусских пенсионеров, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. С 2021 года в стране реализуется стратегия «Активное долголетие». Появляются новые проекты.

Как стараются разнообразить будни пожилых людей в Крупском районе, узнала Дарья Авсюк.

В Крупках реализуют программу «Активное долголетие». В чём её суть и как она поможет пенсионерам?-1

Дарья Авсюк, корреспондент:
Кружки по танцам и пению. Два с половиной года в стране реализуется национальная стратегия «Активное долголетие-2030». Поэтому скучать пожилому населению не приходится.

В Крупках реализуют программу «Активное долголетие». В чём её суть и как она поможет пенсионерам?-4

Как показывает практика, возможностей предостаточно. Учитывается совершенно разный спектр интересов. Поэтому на местном уровне ставится задача по максимуму наполнить жизнь пожилому человеку.

В Крупках реализуют программу «Активное долголетие». В чём её суть и как она поможет пенсионерам?-7

Наталья Новохрост, заведующая отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Крупского ТЦСОН:
Основной задачей является реализация потенциала пожилых граждан, потому что, уходя на пенсию, люди теряют коллектив, в котором они раньше работали, но они еще полны жизненных сил, энергии.

Подробности в видеоматериале.

# Пенсионеры # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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