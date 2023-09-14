В Крупках реализуют программу «Активное долголетие». В чём её суть и как она поможет пенсионерам?
Новости Беларуси. Проявить себя на сцене, заняться рисованием или стать волонтером. Какие еще возможности сегодня появляются у белорусских пенсионеров, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. С 2021 года в стране реализуется стратегия «Активное долголетие». Появляются новые проекты.
Как стараются разнообразить будни пожилых людей в Крупском районе, узнала Дарья Авсюк.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Кружки по танцам и пению. Два с половиной года в стране реализуется национальная стратегия «Активное долголетие-2030». Поэтому скучать пожилому населению не приходится.
Как показывает практика, возможностей предостаточно. Учитывается совершенно разный спектр интересов. Поэтому на местном уровне ставится задача по максимуму наполнить жизнь пожилому человеку.
Наталья Новохрост, заведующая отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Крупского ТЦСОН:
Основной задачей является реализация потенциала пожилых граждан, потому что, уходя на пенсию, люди теряют коллектив, в котором они раньше работали, но они еще полны жизненных сил, энергии.
Подробности в видеоматериале.