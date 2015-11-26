В китайско-белорусском парке «Великий камень» до конца 2016 года появится торгово-логистический центр

Новости Беларуси. Торгово-логистический центр должен появиться в китайско-белорусском парке «Великий камень» до конца 2016 года. Сейчас подготовлена проектная документация. На территории Смолевичского района работы уже ведутся. На 80% построена инженерная инфраструктура.

На 2016 год запланировано возведение наземных сооружений. В их числе административная, промышленная недвижимость, а также недвижимость первых резидентов.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Подготовлена проектная документация – она уже на выходе проходит экспертизу. Как только будет готова проектная документация, сразу же приступаем к строительству. Это – торгово-логистический субпарк. Первый этап его – 25 гектар. На 25 гектарах разместится порядка 100 тысяч квадратных метров недвижимости: складская недвижимость, торгово-выставочная недвижимость, административный блок. Мы оценили макроэкономический эффект парка, реализацию первого этап. Первый этап будет реализован до 2020 года. Касательно влияния на экспорт – это от 1,5 до 2,5 млрд долларов в год прирост экспорта.

Подобных «точек роста» белорусской экономики немало. Так, по информации Министерства экономики, в текущей пятилетке вложено более 80 миллиардов долларов инвестиций. Это на 8,5 миллиардов больше, чем за период с 2006 по 2010 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.