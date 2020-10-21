В Каменной Горке появится развязка в районе улицы Налибокской

Так, в микрорайоне Каменная Горка разрабатывается проект развязки в районе улицы Налибокской – для второго выезда из Минска через улицу Притыцкого.

Новости Беларуси. В столице продолжают оптимизацию движения на оживленных артериях города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это план на 2021-2026 годы и будет в числе первоочередных из-за степени важности.

Отметим, ранее проводилась реконструкция двух остановочных пунктов около станции метро Каменная Горка. Это позволило немного улучшить ситуацию, однако в пиковое время общественный транспорт по-прежнему иногда отстает от графика.