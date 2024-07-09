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В Гродненском университете организовали первую в Беларуси многопрофильную летнюю школу

09 июля 2024 07:21
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Познакомиться с вузом и определиться с выбором профессии. В Гродненском университете имени Янки Купалы организована первая в Беларуси многопрофильная летняя школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском университете организовали первую в Беларуси многопрофильную летнюю школу-1

Это проект для будущих абитуриентов. Участниками стали 10-классники из Волковыска. Университет объединил учеников педагогических и инженерных классов. В течение недели школьники на лекциях и мастер-классах будут получать новые знания, а также смогут оценить свои способности: преподаватели подготовили тесты и контрольные задания. Кроме этого, организована культурная программа.

В Гродненском университете организовали первую в Беларуси многопрофильную летнюю школу-4

Карина Рыжко, учащаяся средней школы № 7 Волковыска:
Я познакомлюсь со всеми специальностями, представленными здесь, и сделаю для себя соответствующие выводы.

В Гродненском университете организовали первую в Беларуси многопрофильную летнюю школу-7

Елена Лапковская, начальник центра доуниверситетского образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
У них будет уникальная возможность 13-го числа посетить приемную комиссию 2024 года, чтобы уже в следующем году туда прийти и быть в курсе всего того, что происходит.

В Гродненском университете организовали первую в Беларуси многопрофильную летнюю школу-10

В следующем году в летнюю школу планируют пригласить также учащихся спортивно-педагогических и военно-патриотических классов.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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