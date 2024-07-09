В Гродненском университете организовали первую в Беларуси многопрофильную летнюю школу

Познакомиться с вузом и определиться с выбором профессии. В Гродненском университете имени Янки Купалы организована первая в Беларуси многопрофильная летняя школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это проект для будущих абитуриентов. Участниками стали 10-классники из Волковыска. Университет объединил учеников педагогических и инженерных классов. В течение недели школьники на лекциях и мастер-классах будут получать новые знания, а также смогут оценить свои способности: преподаватели подготовили тесты и контрольные задания. Кроме этого, организована культурная программа.

Карина Рыжко, учащаяся средней школы № 7 Волковыска:

Я познакомлюсь со всеми специальностями, представленными здесь, и сделаю для себя соответствующие выводы.

Елена Лапковская, начальник центра доуниверситетского образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

У них будет уникальная возможность 13-го числа посетить приемную комиссию 2024 года, чтобы уже в следующем году туда прийти и быть в курсе всего того, что происходит.