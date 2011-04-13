В Гомеле и Могилеве почтили память жертв теракта в минском метро

Во всех областях страны скорбят по жертвам трагедии в столичной подземке. Большинство белорусов восприняли случившееся как личную трагедию. В ряде городов сегодня проходят траурные митинги и акции скорби.

В Гомеле к вечному огню второй день несут живые цветы и зажигают лампады.

Жители Гомеля:

Так страшно было, это довело до слез любого жителя города, потому что в нашей стране это очень-очень страшно. На их месте мог оказаться каждый...

Хочется выразить низкий поклон погибшим, их родственникам и близким. Слова соболезнования, искренние слова соболезнования... Пускай они знают, что мы все с ними.

В Могилёв на центральную площадь к вечному огню сегодня идут люди нескончаемым потоком. Они возлагают цветы и ставят свечи. Трагедия в Минском метрополитене горечью отозвалась в сердцах людей.

Жители Могилева:

Это трагедия всего белорусского народа. Неожиданно было, что это произойдет в нашей республике.

Я мать, у меня двое деток. Это могло случится с любым человеком: с матерью, отцом, детками. Это все очень страшно.