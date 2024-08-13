В ГАИ начали использовать дроны для поиска нарушителей ПДД

Пока инспекторы ДПС следят за транспортным потоком и выявляют нарушителей невооруженным глазом, оператор дрона внимательно наблюдает за обстановкой на магистрали. В случае фиксации несоблюдения водителями ПДД оперативно передает информацию коллегам. Нарушителя привлекут к административной ответственности. Квадрокоптеры уже поставлены на вооружение в подразделения Госавтоинспекции в каждом регионе страны.

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Этим жарким летом мы действительно отметили всплеск аварийности по причине нарушения правил обгона. И это новое техническое средство было решением в смешанном контроле. Когда сотрудники находятся на удалении от мест концентрации ДТП или мест, где запрещен обгон, и фиксируют эти нарушения. Использование квадрокоптеров положительно повлияло на аварийность по причине нарушения правил обгона и в дальнейшем будет точно так же применяться.