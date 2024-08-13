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В ГАИ начали использовать дроны для поиска нарушителей ПДД

13 августа 2024 13:38
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ГАИ усилила контроль за соблюдением водителями правил обгона. Поймать нарушителей сотрудникам Госавтоинспекции помогают квадрокоптеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ начали использовать дроны для поиска нарушителей ПДД-1

Пока инспекторы ДПС следят за транспортным потоком и выявляют нарушителей невооруженным глазом, оператор дрона внимательно наблюдает за обстановкой на магистрали. В случае фиксации несоблюдения водителями ПДД оперативно передает информацию коллегам. Нарушителя привлекут к административной ответственности. Квадрокоптеры уже поставлены на вооружение в подразделения Госавтоинспекции в каждом регионе страны.

В ГАИ начали использовать дроны для поиска нарушителей ПДД-4

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Этим жарким летом мы действительно отметили всплеск аварийности по причине нарушения правил обгона. И это новое техническое средство было решением в смешанном контроле. Когда сотрудники находятся на удалении от мест концентрации ДТП или мест, где запрещен обгон, и фиксируют эти нарушения. Использование квадрокоптеров положительно повлияло на аварийность по причине нарушения правил обгона и в дальнейшем будет точно так же применяться.

В ГАИ начали использовать дроны для поиска нарушителей ПДД-7

Современная техника помогает выявлять и бесправников на автомагистралях. Установленные камеры видеонаблюдения фиксируют нарушителей и номера автомобилей. В дальнейшем видеозапись используется в качестве доказательства.

# ГАИ # общество

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