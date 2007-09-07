В День города пиротехники обещают невероятное зрелище

Грандиозный огненный спектакль ожидает минчан завтра - в главный праздничный день.

Сочетание цвета, света, музыки, огней - пиротехники обещают невероятное зрелище. Огромный ассортимент салютных зарядов, различных по форме и цветовой гамме. Всего в постановке использовано 8 тонн пиротехники, смонтировано 12 пусковых площадок. Огненная феерия продлится 20 минут и в ней авторы идеи попытаются рассказать историю города, со дня основания до 940-летнего юбилея.

Пиротехническая постановка развернется у стеллы "Минск - город-герой". Наблюдать буйство красок лучше всего с расстояния около километра. Занимать смотровые площадки организаторы фейерверка советуют заранее. Огненная феерия начнется ровно в десять вечера.

