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В День города пиротехники обещают невероятное зрелище

07 сентября 2007 17:47
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Грандиозный огненный спектакль ожидает минчан завтра - в главный праздничный день.

Сочетание цвета, света, музыки, огней - пиротехники обещают невероятное зрелище. Огромный ассортимент салютных зарядов, различных по форме и цветовой гамме. Всего в постановке использовано 8 тонн пиротехники, смонтировано 12 пусковых площадок. Огненная феерия продлится 20 минут и в ней авторы идеи попытаются рассказать историю города, со дня основания до 940-летнего юбилея.

Пиротехническая постановка развернется у стеллы "Минск - город-герой". Наблюдать буйство красок лучше всего с расстояния около километра. Занимать смотровые площадки организаторы фейерверка советуют заранее. Огненная феерия начнется ровно в десять вечера.         

# общество # Взрыв пиротехники, фейерверк

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