В Брестском районе соседская ссора закончилась ЧП

6 деревень оказались без света, а "народный мститель" – в больнице с ожогами. Пенсионер пытался отключить подстанцию, чтобы недруг не смог посмотреть телевизор.

Это Гоголевская история, как Иван Иванович, поссорился с Иваном Никифоровичем, знакома каждому. Весть про то, как житель Щербина решил насолить соседу, первой дошла до оперативников. Шесть близлежащих деревень оказались без света, главный фигурант дела – в больнице. В Брестскую областную пенсионера доставили с ожогами обеих рук.

"Вольтова дуга", считает Николай Филиппович, на его руках оставила след не больнее, чем разряды, от непростых отношений с соседом. В послужном списке пенсионера и служба в ракетных войсках, и отличная работа на родной земле. Не нравится только, что на ней новые хозяева появляются. Супруга Николая Филипповича теперь с нетерпением ждет мужа из больницы. Вместе будут решать, как дальше жить, с соседом, которому пытались отключать свет.

Кто кого спровоцировал, определят правоохранители. По факту, как Николай Филиппович с соседом поссорился, проводится проверка. Какое наказание грозит пенсионеру пока говорить рано. Уголовное дело не возбуждено. Конфликт между соседями давний. Камнем преткновения на сей раз стала яма посреди дороги. Что не следовало ее вырывать пытался доказать – говорит пенсионер. Из больницы в родной Щебрин вернется со дня на день, поближе к соседу.

