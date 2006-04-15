В Борисове сбор <запасников>

В 72-ом гвардейском Объединенном учебном центре, который находится в Борисове, проходит плановый сбор военнослужащих, призванных из запаса.Подобное мероприятие - далеко не первое для Вооруженных Сил. Комиссариатами Могилевской области в строй поставлено около полутора тысяч солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, из которых сформировано воинское соединение. Особенностью сбора в <учебке> стало то, что 25 процентов офицеров запаса, призванных ранее, вообще в армии не служили, а лишь окончили военные кафедры. А потому их подготовке уделяется особое внимание. На днях более пятисот <запасников>, проходивших службу еще в Советской армии, приняли присягу на верность белорусскому народу.