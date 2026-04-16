Гослесохрана переходит на усиленный режим в большие выходные перед Радоницей

В большие выходные перед Радоницей государственная лесная охрана переходит на усиленный режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот период традиционно растет поток посетителей, а вместе с ним – риск лесных пожаров. Поэтому увеличивается частота патрулирований и расширяется мониторинг территорий.

Лесхозы усиливают дежурства, проверяют готовность пожарной техники и доступ к водоисточникам. Жителям напоминают: в лесах запрещено сжигать мусор и сухую растительность. В сухую и ветреную погоду огонь может быстро распространиться на жилые постройки и лесной массив. Перед походом важно проверить, открыт ли вход в лесной фонд – актуальная информация размещена на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Разводить огонь можно только в оборудованных местах, после отдыха костер нужно полностью потушить. Рекомендуется иметь при себе простейшие средства пожаротушения, чтобы оперативно отреагировать на возможное возгорание.