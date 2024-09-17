Минское «Динамо» обыграло «Днепр» в чемпионате Беларуси по футболу

Минское «Динамо» одержало седьмую подряд победу в чемпионате Беларуси по футболу. В 21-м туре столичный клуб уверенно обыграл могилевский «Днепр» – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фаворит полностью контролировал ход встречи, забив по голу в каждой из таймов. Счет после розыгрыша углового открыл Раи Лопес. После перерыва отличился еще один бразилец Педро Игор: на 76-й минуте он реализовал пенальти. Сейчас у «Динамо» 41 очко. На два больше у лидера, гродненского «Немана». При этом минчане имеют три матча в запасе. В еще одном поединке тура футбольный клуб «Минск» обыграл «Гомель» – 3:1. Для столичного клуба это четвертая победа в пяти последних матчах.