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Спортивные функционеры и известные олимпийцы приняли участие в велопробеге ко Дню народного единства

17 сентября 2024 14:37
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В велопробеге, посвященном Дню народного единства, 17 сентября приняли участие руководители спортивной отрасли нашей страны, а также известные спортсмены: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивные функционеры и известные олимпийцы приняли участие в велопробеге ко Дню народного единства-2

Более 400 участников стартовали у аквапарка «Лебяжий». А конечной точкой маршрута была стела «Минск – город-герой». Цветы к знаковому месту нашей страны возложили заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, известные атлеты, представители федераций. 

Спортивные функционеры и известные олимпийцы приняли участие в велопробеге ко Дню народного единства-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Человек должен оглянуться и сказать, что я сделал в этот день для укрепления единства нашей страны, семьи. Чтобы мы действительно, как монолитная дружная белорусская семья, развивали свою страну. Чтобы будущим поколениям мы действительно оставили ухоженную, красивую, мощную, замечательную Республику Беларусь.

Спортивные функционеры и известные олимпийцы приняли участие в велопробеге ко Дню народного единства-6

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Самое главное, что этот день нас объединяет. И мы должны каждый день, каждую минуту про это помнить, что мы одно целое. Мы одно целое, и когда мы вместе, когда мы одно целое, нам ничего не страшно. Мы все сможем, мы все одолеем.

# День народного единства

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