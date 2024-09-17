Спортивные функционеры и известные олимпийцы приняли участие в велопробеге ко Дню народного единства

В велопробеге, посвященном Дню народного единства, 17 сентября приняли участие руководители спортивной отрасли нашей страны, а также известные спортсмены: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 400 участников стартовали у аквапарка «Лебяжий». А конечной точкой маршрута была стела «Минск – город-герой». Цветы к знаковому месту нашей страны возложили заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, известные атлеты, представители федераций.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Человек должен оглянуться и сказать, что я сделал в этот день для укрепления единства нашей страны, семьи. Чтобы мы действительно, как монолитная дружная белорусская семья, развивали свою страну. Чтобы будущим поколениям мы действительно оставили ухоженную, красивую, мощную, замечательную Республику Беларусь.