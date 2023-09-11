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В Беларуси стартовал международный турнир по тактической стрельбе. Открыл мероприятие Иван Кубраков

11 сентября 2023 11:15
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Новости Беларуси. Турнир по тактической стрельбе среди сотрудников ОМОН стартовал 11 сентября под Минском. Международные соревнования проходят в нашей стране впервые. За победу борются 15 команд спецподразделений из Беларуси, России и Кыргызстана. В качестве наблюдателей приехали гости из Чеченской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси стартовал международный турнир по тактической стрельбе. Открыл мероприятие Иван Кубраков-1

Сегодня в программе полосы препятствий, переправа через водоем, поражение целей противника. Следующий этап турнира состоится уже ночью с 11 на 12 сентября. Для победы в тактической стрельбе одной меткости будет недостаточно. Успех зависит от умения бойцов использовать снаряжение, оружие и даже ландшафт. С такими навыками отряд милиции особого назначения всегда готов противостоять злу. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время торжественной церемонии открытия турнира.

В Беларуси стартовал международный турнир по тактической стрельбе. Открыл мероприятие Иван Кубраков-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Главная задача сегодняшнего мероприятия – в первую очередь возможность бойцам между собой пообщаться. Пообщаться, обменяться опытом, подготовкой, завести новые контакты, чтобы можно было в последующем обменяться мнением об экипировке, вооружении, технике, тактике и так далее. Уверен, что та цель и задача, которую мы перед собой ставили, когда организовывали данное мероприятие, уже достигнуты. То есть приехали профессионалы со всей страны.

В Беларуси стартовал международный турнир по тактической стрельбе. Открыл мероприятие Иван Кубраков-7

Соревнования будут проходить в течение недели и завершатся 16 сентября. В 2023 году турнир посвящен 35-летнему юбилею ОМОН. Его белорусские спецподразделения отпразднуют 22 ноября.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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