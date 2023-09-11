В Беларуси стартовал международный турнир по тактической стрельбе. Открыл мероприятие Иван Кубраков

Новости Беларуси. Турнир по тактической стрельбе среди сотрудников ОМОН стартовал 11 сентября под Минском. Международные соревнования проходят в нашей стране впервые. За победу борются 15 команд спецподразделений из Беларуси, России и Кыргызстана. В качестве наблюдателей приехали гости из Чеченской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в программе полосы препятствий, переправа через водоем, поражение целей противника. Следующий этап турнира состоится уже ночью с 11 на 12 сентября. Для победы в тактической стрельбе одной меткости будет недостаточно. Успех зависит от умения бойцов использовать снаряжение, оружие и даже ландшафт. С такими навыками отряд милиции особого назначения всегда готов противостоять злу. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время торжественной церемонии открытия турнира.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Главная задача сегодняшнего мероприятия – в первую очередь возможность бойцам между собой пообщаться. Пообщаться, обменяться опытом, подготовкой, завести новые контакты, чтобы можно было в последующем обменяться мнением об экипировке, вооружении, технике, тактике и так далее. Уверен, что та цель и задача, которую мы перед собой ставили, когда организовывали данное мероприятие, уже достигнуты. То есть приехали профессионалы со всей страны.