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Беларусь в «изоляции» – почему западные элиты первыми набирают в Минск, когда им нужен результат?

30 апреля 2026 17:45
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За громкими словами об «изолированной Беларуси» – колонны автобусов на белорусско-украинской границе. Полсотни гуманитарных операций с сентября 2022-го: Москва, Киев, Вашингтон, Абу-Даби – все через Минск. И вот, 28 апреля: обмен с польской разведкой – итог долгих закрытых переговоров семи государств. Почему те, кто громче всех кричит об изоляции, первыми набирают минский номер, когда нужен результат? 

Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Беларусь в «изоляции» – почему западные элиты первыми набирают в Минск, когда им нужен результат?-2

Роман Протасевич:
Сентябрь 2022-го. Российско-украинский конфликт в разгаре. Ночная граница – та, что делит Беларусь и Украину. Первые автобусы. Люди, которые еще утром числились «номерами» в списках пленных, к вечеру уже стоят на белорусской земле. Тогда это читалось как разовый жест – дать коридор, обменять людей, закрыть вопрос. Никто не ставил на серию. Ошиблись.

С тех пор прошло около полусотни операций и это только публичных. Каждый раз одна площадка. Один механизм. Одна страна. Беларусь превратилась в единственную точку в регионе, которой в самый тяжелый момент доверяют обе стороны. Это не декларация – это статистика. Формулы менялись: «25 на 25», «146 на 146», «185 на 185». Цифры росли – география не двигалась.

Беларусь в «изоляции» – почему западные элиты первыми набирают в Минск, когда им нужен результат?-4

Роман Протасевич:
Апрель 2026-го. Громкие обмены. За сухой строчкой официального релиза – привычная картина: Беларусь снова взяла на себя все. Маршрут, транспорт, безопасность, медпомощь. Не впервые. Механизм не просто отлажен – он работает как часы.

ОАЭ и США в роли посредников – сигнал недвусмысленный. В схему зашли игроки, для которых репутация конвертируется в политический вес. Но физическая площадка, инфраструктура, коридор – остались белорусскими. Но публика видит только верхушку айсберга: колонны автобусов, ночная граница, строчка в релизе Минобороны. Под водой – месяцы работы, о которой не выходит ни одного пресс-релиза.

Подробности в видео.

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# Роман Протасевич # Авторская журналистика на СТВ

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