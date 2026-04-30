Беларусь в «изоляции» – почему западные элиты первыми набирают в Минск, когда им нужен результат?
За громкими словами об «изолированной Беларуси» – колонны автобусов на белорусско-украинской границе. Полсотни гуманитарных операций с сентября 2022-го: Москва, Киев, Вашингтон, Абу-Даби – все через Минск. И вот, 28 апреля: обмен с польской разведкой – итог долгих закрытых переговоров семи государств. Почему те, кто громче всех кричит об изоляции, первыми набирают минский номер, когда нужен результат?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Сентябрь 2022-го. Российско-украинский конфликт в разгаре. Ночная граница – та, что делит Беларусь и Украину. Первые автобусы. Люди, которые еще утром числились «номерами» в списках пленных, к вечеру уже стоят на белорусской земле. Тогда это читалось как разовый жест – дать коридор, обменять людей, закрыть вопрос. Никто не ставил на серию. Ошиблись.
С тех пор прошло около полусотни операций и это только публичных. Каждый раз одна площадка. Один механизм. Одна страна. Беларусь превратилась в единственную точку в регионе, которой в самый тяжелый момент доверяют обе стороны. Это не декларация – это статистика. Формулы менялись: «25 на 25», «146 на 146», «185 на 185». Цифры росли – география не двигалась.
Роман Протасевич:
Апрель 2026-го. Громкие обмены. За сухой строчкой официального релиза – привычная картина: Беларусь снова взяла на себя все. Маршрут, транспорт, безопасность, медпомощь. Не впервые. Механизм не просто отлажен – он работает как часы.
ОАЭ и США в роли посредников – сигнал недвусмысленный. В схему зашли игроки, для которых репутация конвертируется в политический вес. Но физическая площадка, инфраструктура, коридор – остались белорусскими. Но публика видит только верхушку айсберга: колонны автобусов, ночная граница, строчка в релизе Минобороны. Под водой – месяцы работы, о которой не выходит ни одного пресс-релиза.
Подробности в видео.
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