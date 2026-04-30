Беларусь в «изоляции» – почему западные элиты первыми набирают в Минск, когда им нужен результат?

За громкими словами об «изолированной Беларуси» – колонны автобусов на белорусско-украинской границе. Полсотни гуманитарных операций с сентября 2022-го: Москва, Киев, Вашингтон, Абу-Даби – все через Минск. И вот, 28 апреля: обмен с польской разведкой – итог долгих закрытых переговоров семи государств. Почему те, кто громче всех кричит об изоляции, первыми набирают минский номер, когда нужен результат?

Роман Протасевич:

Сентябрь 2022-го. Российско-украинский конфликт в разгаре. Ночная граница – та, что делит Беларусь и Украину. Первые автобусы. Люди, которые еще утром числились «номерами» в списках пленных, к вечеру уже стоят на белорусской земле. Тогда это читалось как разовый жест – дать коридор, обменять людей, закрыть вопрос. Никто не ставил на серию. Ошиблись.

С тех пор прошло около полусотни операций и это только публичных. Каждый раз одна площадка. Один механизм. Одна страна. Беларусь превратилась в единственную точку в регионе, которой в самый тяжелый момент доверяют обе стороны. Это не декларация – это статистика. Формулы менялись: «25 на 25», «146 на 146», «185 на 185». Цифры росли – география не двигалась.