В Беларуси сделали лабиринт в кукурузном поле. Рассказываем о прекрасном месте для отдыха

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Теперь ваша очередь меня догонять, если, конечно, получится найти выход из кукурузного лабиринта. Встретимся на финишной прямой. Извилистые дорожки и живописные арт-объекты под открытым небом. Как превратить бескрайние поля в увлекательный аттракцион впервые придумали в 1993 году. Так и появились кукурузные лабиринты – изюминка агроэкотуризма. К слову, необычное развлечение все еще в тренде. Подобный квест на ловкость и смекалку сегодня предлагают пройти и жителям Синеокой.

Галина Волчанина, управляющий парком развлечений:

Это 7-й сезон, когда мы принимаем гостей в нашем лабиринте. Появился он, можно сказать, случайно, но случайностей не бывает. Приехал молодой человек, еще будучи студентом, и он очень хотел осуществить эту идею. Нам идея очень понравилась. Он сейчас уже далеко не студент. Идея осталась до сих пор и продолжает жить и существовать. Задания меняются каждый год. Увеличивается протяженность маршрута, усложняется рисунок лабиринта. Галина Волчанина:

Мы вырезаем дорожки, на двух гектарах расположен лабиринт. В данном случае, если подняться в небо, то в этом году у нас кораблик, который приплыл к нашему, так сказать, необитаемому острову, остров стал обитаемый. Сорт обыкновенный, единственное, что я могу сказать, что земли нашего хозяйства органические. Мы не применяем пестицидов, гербицидов на своей земле, поэтому я считаю, что погулять на наших полях совершенно безопасно и безвредно для людей.

Отдых на кукурузных плантациях – сезонный досуг. Урожай созревает к концу июля, в начале августа. Именно поэтому квест проходит до тех пор, пока позволяют погодные условия. Галина Волчанина:

Мы ставим перед собой несколько задач. Одна задача – это развлекательная, которая помогает нашим людям расслабиться после трудовой недели. Воспитательно-познавательная, дети с удовольствием посещают нашу ферму. Быстрее всех выходят дети, выводят родителей из лабиринта. С удовольствием уже участвуют детишки от трех лет. Мы делаем все возможное, чтобы и взрослым людям было интересно. Пришло время и нам испытать удачу. Получаем обходной лист и идем выполнять спецзадание. Галина Волчанина:

Сейчас вы, как и наши все гости, отправляетесь в лабиринт. Я выдаю вам лицензию на поиск сокровищ. Это листочек, на котором номера пикетов обозначены. Вы должны найти пикеты и поставить на них штампы. И на выходе вы получите заслуженную медаль. Стартуем.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Мы отправились на поиски сокровищ и нам удалось отыскать первую печать. Бинго! Еще один волшебный штамп в кармане. Двигаемся дальше. А вот и финишная полоса. Миссия выполнена. Награждаем победителей. «Выход есть всегда!» – слоган веселого квеста. Но иногда увидеть свет в конце тоннеля очень непросто. Что делать, если вы действительно потерялись?