В Беларуси сделали лабиринт в кукурузном поле. Рассказываем о прекрасном месте для отдыха

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вероника Макаревич, ведущая:
Теперь ваша очередь меня догонять, если, конечно, получится найти выход из кукурузного лабиринта. Встретимся на финишной прямой.
Извилистые дорожки и живописные арт-объекты под открытым небом. Как превратить бескрайние поля в увлекательный аттракцион впервые придумали в 1993 году. Так и появились кукурузные лабиринты – изюминка агроэкотуризма. К слову, необычное развлечение все еще в тренде. Подобный квест на ловкость и смекалку сегодня предлагают пройти и жителям Синеокой.
Галина Волчанина, управляющий парком развлечений:
Это 7-й сезон, когда мы принимаем гостей в нашем лабиринте. Появился он, можно сказать, случайно, но случайностей не бывает. Приехал молодой человек, еще будучи студентом, и он очень хотел осуществить эту идею. Нам идея очень понравилась. Он сейчас уже далеко не студент. Идея осталась до сих пор и продолжает жить и существовать.
Задания меняются каждый год. Увеличивается протяженность маршрута, усложняется рисунок лабиринта.
Галина Волчанина:
Мы вырезаем дорожки, на двух гектарах расположен лабиринт. В данном случае, если подняться в небо, то в этом году у нас кораблик, который приплыл к нашему, так сказать, необитаемому острову, остров стал обитаемый. Сорт обыкновенный, единственное, что я могу сказать, что земли нашего хозяйства органические. Мы не применяем пестицидов, гербицидов на своей земле, поэтому я считаю, что погулять на наших полях совершенно безопасно и безвредно для людей.
Отдых на кукурузных плантациях – сезонный досуг. Урожай созревает к концу июля, в начале августа. Именно поэтому квест проходит до тех пор, пока позволяют погодные условия.
Галина Волчанина:
Мы ставим перед собой несколько задач. Одна задача – это развлекательная, которая помогает нашим людям расслабиться после трудовой недели. Воспитательно-познавательная, дети с удовольствием посещают нашу ферму. Быстрее всех выходят дети, выводят родителей из лабиринта. С удовольствием уже участвуют детишки от трех лет. Мы делаем все возможное, чтобы и взрослым людям было интересно.
Пришло время и нам испытать удачу. Получаем обходной лист и идем выполнять спецзадание.
Галина Волчанина:
Сейчас вы, как и наши все гости, отправляетесь в лабиринт. Я выдаю вам лицензию на поиск сокровищ. Это листочек, на котором номера пикетов обозначены. Вы должны найти пикеты и поставить на них штампы. И на выходе вы получите заслуженную медаль.
Стартуем.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Мы отправились на поиски сокровищ и нам удалось отыскать первую печать.
Бинго! Еще один волшебный штамп в кармане. Двигаемся дальше. А вот и финишная полоса. Миссия выполнена. Награждаем победителей. «Выход есть всегда!» – слоган веселого квеста. Но иногда увидеть свет в конце тоннеля очень непросто. Что делать, если вы действительно потерялись?
Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Перед выходом в лес внимательно изучите прогноз погоды на предстоящие сутки, изучите заранее место на карте, возьмите с собой телефон, воду, необходимые лекарства. Если вы берете с собой в лес вашего ребенка, то обязательно проведите с ним инструктаж. Объясните ему, что он должен все время находиться в зоне вашей видимости, отходить от вас ему не разрешено. Объясните, что ни в коем случае не стоит пробовать на вкус листья растений, ягоды и грибы. Также помните, что ваша одежда и одежда вашего ребенка должна быть яркой или светоотражающей, чтобы в случае поиска вас могли легко заметить. Телефоны МЧС 101 и 112.
К слову, прохождение лабиринта далеко не единственное приключение, которое ждет вас в кукурузном царстве.
Галина Волчанина:
Это посещение квеста, это работа аниматоров. Это еще всякие плюшки, развлекаловки на территории, когда люди выходят из лабиринта.
В парке также есть тематические фотозоны, тир и контактный зоопарк. Прекрасное место для семейного отдыха.