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Визит белорусской делегации в Алжир для практической отработки дальнейшего взаимодействия начинается

03 ноября 2025 06:00
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Беларусь и Алжир расширяют сотрудничество в различных отраслях. Сегодня, 3 ноября, начинается визит делегации представителей ряда наших предприятий в Народную Демократическую Республику для практической отработки направлений дальнейшего взаимодействия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ориентирует Президент, Африка для Беларуси – тот же Китай 30 лет назад: это рынок будущего, куда нужно идти и завоевывать на нем свои ниши. О необходимости более активной работы Александр Лукашенко говорил и в ходе недавнего совещания по вопросам развития сотрудничества со странами Африки.

Визит белорусской делегации в Алжир для практической отработки дальнейшего взаимодействия начинается-2

Сегодня именно на этом континенте – резервы диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики. Темпы роста ВВП там превышают среднемировые, демографический рост. Не стоит забывать и про сырьевые запасы. Все это, отметил глава государства, превращает Африку в локомотив, и мы должны двигаться с ним в сцепке.

Договоренность о нынешнем визите представителей «Бобруйскагромаша», МТЗ, МАЗа и «АМКОДОРа» достигнута в ходе переговоров министра иностранных дел Беларуси и Президента Алжира. Тогда же Максим Рыженков передал Абдельмаджиду Теббуну оригинал личного послания Александра Лукашенко с видением развития двустороннего сотрудничества с акцентом на экономику и в контексте празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

В ближайшие дни речь пойдет о поставках белорусской техники в Алжир, а также условиях для создания на территории страны совместных производств тракторов и коммунальной техники, навесного оборудования и сервисных центров.

# Алжир # Международное сотрудничество

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