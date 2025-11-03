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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Панамой

03 ноября 2025 05:50
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Александр Лукашенко от имени всех белорусов и себя лично поздравил Президента Панамы с Днем Независимости. Президент подтвердил заинтересованность Минска в активизации связей с Панамой, эффективном использовании возможностей для укрепления торгово-экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Панамой-2

«В Беларуси с глубоким уважением относятся к истории и достижениям панамского народа, который с присущими ему стойкостью и мудростью сумел построить современное государство с динамичной экономикой. Уверен, что совместными усилиями мы можем значительно расширить двустороннее партнерство на пользу граждан наших стран», – подчеркнул белорусский лидер.

# Беларусь-Панама # Александр Лукашенко

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