Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Панамой

Александр Лукашенко от имени всех белорусов и себя лично поздравил Президента Панамы с Днем Независимости. Президент подтвердил заинтересованность Минска в активизации связей с Панамой, эффективном использовании возможностей для укрепления торгово-экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Беларуси с глубоким уважением относятся к истории и достижениям панамского народа, который с присущими ему стойкостью и мудростью сумел построить современное государство с динамичной экономикой. Уверен, что совместными усилиями мы можем значительно расширить двустороннее партнерство на пользу граждан наших стран», – подчеркнул белорусский лидер.