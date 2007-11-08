В Беларусь пришла зима

Зима пришла незаметно, хотя ее в столице ждали. На борьбу со снегом сегодня вышло 270 единиц специальной техники.

Дороги и тротуары посыпали песчано-соляной смесью и технической солью. Медики также во всеоружии. За последние сутки только в столице более 50 человек получили травмы из-за гололеда.



Более 50 человек пострадало за минувшие сутки в Минске в результате гололеда. Как отмечают медики, такое большое количество травм объясняется тем, что к первому снегопаду не были готовы ни сами пешеходы, ни коммунальные службы.

В данной связи пешеходам советуют быть более внимательными с наступлением снегопадов. Медики также предупредили об опасности переохлаждения во время первых заморозков.

