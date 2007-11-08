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В Беларусь пришла зима

08 ноября 2007 18:31
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Зима пришла незаметно, хотя ее в столице ждали. На борьбу со снегом сегодня вышло 270 единиц специальной техники.

Дороги и тротуары посыпали песчано-соляной смесью и технической солью. Медики также во всеоружии. За последние сутки только в столице более 50 человек получили травмы из-за гололеда.

Более  50 человек пострадало за  минувшие сутки в Минске в результате гололеда. Как отмечают медики, такое большое количество травм объясняется тем, что к первому снегопаду не были готовы ни сами пешеходы, ни коммунальные службы. 

В  данной  связи пешеходам советуют  быть  более  внимательными с наступлением снегопадов. Медики также предупредили об опасности  переохлаждения  во время  первых заморозков.  

# общество # Погода # Белоруссия

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