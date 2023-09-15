«Думаю, будет очень круто». В Минске провели масштабный велопробег «Дорогами памяти»

Новости Беларуси. «Дорогами памяти». Масштабный велопробег собрал более 200 человек в столице. Мероприятие в преддверии Дня народного единства организовал профсоюз работников образования и науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт символично дали у стелы «Минск – город-герой», где участники акции возложили цветы вместе с почетными гостями. К марафону присоединились студенты и преподаватели из разных учреждений образования. Люди разных возрастов, интересов и увлечений объединились, чтобы сделать общий вклад в сохранение традиций и истории нашей страны. Маршрут, протяженностью 7,5 километра, пролегал через памятные места столицы.

Елизавета Колачик, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Я уже сейчас на таком адреналине, оцениваю масштаб поездки, думаю, будет очень круто.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Я считаю, что это важная возможность проявить велопробегом свою гражданскую позицию в преддверии Дня народного единства. Приобщить молодежь и к памяти исторической, что очень важно, и к здоровому образу жизни. Здесь, в этом святом месте для белорусов, на стеле «Минск – город-герой», мы отдали память тем трагическим минутам.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Это наш маленький вклад в сохранение истории и белорусских традиций. Очень правильно, что сегодня молодежь инициирует такие мероприятия.