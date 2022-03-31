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В 2022 году в Минске откроют два новых учреждения образования. Рассказываем, в каких районах

31 марта 2022 13:11
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Новости Беларуси. Строительство и модернизация объектов. Два учреждения образования откроют в 2022 году в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кроме того, проведут реконструкцию шести межшкольных стадионов.

В 2022 году в Минске откроют два новых учреждения образования. Рассказываем, в каких районах-1

Детский сад будет рассчитан на 230 мест. Учреждение оборудуют компьютерным классом, гимнастическим и музыкальными залами, появится и бассейн. В современной школе на 1 056 мест оборудуют помещения для начальных и старших классов, лаборатории, построят два бассейна, спортивные площадки. Также в столице проводят капитальный ремонт в восьми учреждениях образования. На это выделено более 25 миллионов рублей.

В 2022 году в Минске откроют два новых учреждения образования. Рассказываем, в каких районах-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Открыли в январе школу-новостройку в микрорайоне Брилевичи. Ряд объектов находится в стадии капитальных и текущих ремонтов. Ситуация у нас произошла с 4-й школой. Организация, которая специализированно занимается обследованием, уже заканчивает свою работу. После этого будет готовиться проектно-сметная документация. Тогда мы уже будем понимать, что будет дальше с этим зданием и когда дети смогут вернуться в свою школу.

В 2022 году в Минске откроют два новых учреждения образования. Рассказываем, в каких районах-7

Первой сдали в 2022 году новую школу в Брилевичах. Она открылась в январе. Здесь обучаются 1 240 ребят. Это одна из самых больших школ в Минске.

# Социальная инфраструктура # общество # Наталья Проскурова # Фотофакт

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