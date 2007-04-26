Устранение последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - дело государственной значимости

Сегодня 21-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.

Преодоление последствий этой катастрофы в Беларуси стало задачей государственной значимости. И по традиции в годовщину катастрофы Александр Лукашенко посещает пострадавшие регионы.

На этот раз Чернобыльский шлях Президента начнётся с города Быхов Могилевской области. Глава государства планирует посетить сразу несколько совместных предприятий. Это "Агролинк" и "Белатмит". Отметим, что экономическая и социальная реабилитация более пострадавших регионов - один из приоритетов государственной политики. Это на практике доказало последнее десятилетие.

В этих регионах не отказались от сельскохозяйственного производства, в ряде случаев здесь внедряется современные и наиболее прогрессивные технологии, которые позволяют производить безопасную и экологически чистую продукцию.

Также глава государства посетит Быховскую школу искусств, а на центральной площади города здесь состоится митинг-реквием памяти жертвам Чернобыльской катастрофы. И по уже сложившейся традиции здесь же Александр Лукашенко пообщается с местными жителями.

Митинги-реквиемы, посвященные чернобыльской трагедии также пройдут сегодня в Могилеве и Брагине. В Минске траурная церемония состоится в православном храме-памятнике в честь иконы Божьей матери "Взыскание погибших". В знак всенародной памяти о жертвах Чернобыля Митрополит Минский и Слуцкий Филарет проведёт поминальную службу.

Церемония возложения венков и цветов пройдет в парке Дружбы народов у мемориального знака "Камень памяти жертвам и героям чернобыльской катастрофы". В мероприятии примут участие представители Мингорисполкома, Администрации Президента, департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси, депутаты Мингорсовета, представители посольств Украины и России в Беларуси. После богослужения цветы к мемориальному знаку возложит и Владыка Филарет.