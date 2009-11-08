Ушла из жизни сестра Федора Бондарчука

Актриса Алена Бондарчук лечилась в Израиле от онкологического заболевания, но около месяца назад вернулась в Россию. 7 ноября 2009 года женщина умерла в Москве.

- Федору стало известно об этом на съемочной площадке фильма «Пирамида», - пишет газета «АИФ». - Узнав о смерти сестры, он отменил все съемки на ближайшие дни.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

В 1980-х Алёна Бондарчук снялась в фильмах – «Живая радуга» (1982), «Парижская драма» (1983), «Время и семья Конвей» (1984), «Похищение» (1984), «Карусель на базарной площади» (1986), «Борис Годунов» (1986, царевна Ксения), «Тихий Дон» (1992, Наталья).

В 2002 году она снялась в фильме «Санкт-Петербург – Канны экспресс» американского режиссера Джона Дэйли, в 2003 в фильме «Янтарные крылья», в 2005 в фильмах «Приходи свободным» и «Запасной инстинкт», в 2007 – в «Я остаюсь» и «Одна ночь любви».

Алёна Бондарчук снималась в сериалах – «Бедная Настя» (2003, императрица Александра Фёдоровна), «Дорогая Маша Березина» (2004), «Сыщики-3» (2004).

ДЕТСТВО

Отец хотел назвать дочь Олесей, но мама и бабушка настояли на Елене. Но имя Елена так не нравилось ей, что однажды она заявила: "Я — Алёна!", так, с этим именем она и осталась в истории кино и театра. Воспитанием Алёны, как и её брата Фёдора, занималась бабушка – Скобцева Юлия Николаевна, сообщают «Вести».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Была замужем за предпринимателем, доктором философии Виталием Крюковым. Долгое время их семья жила в Швейцарии.Сын – Крюков Константин Витальевич (1985 г.р.) – по специальности – геммолог, по призванию – актёр.

Состояла в повторном браке.