Урожай уже обгоняет 2021-й – вот так идёт уборочная в Минской области

Новости Беларуси. Аграрии Минской области убрали 19 % от запланированных площадей. А это 80 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Средняя урожайность – 45 центнеров. И уже есть плюс по намолоту к уровню 2021 года. Он составляет 375 тысяч тонн. В лидерах по темпам уборки – Клецкий, Стародорожский и Любанский районы. Как проходит работа на полях, узнала Анастасия Кончиц.

Для Андрея Петруши это уже 16-й сезон в хозяйстве. А вот для его дочери Карины Конан только второй. Для них жатва – дело семейное. Признаются: убирать в 2022 году приятно – колос тяжелый, а значит, и бункер наполняется быстро.

Андрей Петруша, старший механизатор сельхозпредприятия «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон»:

Хорошо работать. Первый сезон было трудновато, а уже понимает, знает, что и когда подать, где потери посмотреть.