Ураган «Николас» свирепствует в Беларуси: ожидается шквалистый ветер до 27 м/с

Уже вторые сутки отечественные синоптики следят за траекторией полета «Николаса». Этот невероятно мощный циклон во второй половине дня пересек белорусскую границу и в ближайшие сутки обоснуется практически на всей территории республики. По оперативным данным МЧС в Гродненской и Витебской областях из-за сильного ветра обесточены 154 населенных пункта. В настоящее время энергетики ведут восстановительные работы.

В Гродно ветром повалено дерево, из-за чего повреждены два легковых автомобиля. Здесь понадобилась помощь спасателей. Пострадавших нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На ближайшие сутки синоптики объявили штормовое предупреждение. Сохранится сильный ветер, местами до 20 м/с, а это уже особо опасное природное явление. Также в метеосводках мокрый снег, метель и гололедица на дорогах.

Ураган «Николас» мчится со скоростью 80 км/час. В Ошмянах порывы ветра уже более 20 м/с. В столице — пока 18. Синоптики дают неутешительный прогноз. В течение пяти часов во власти циклона окажется вся Беларусь.

Утром был в Швеции, в обед — в Финском заливе, а к вечеру добрался до Беларуси. За спиной — тысячи поваленных деревьев, дома, сбитые щиты и порванные линии электропередачи. Сейчас такая картина в большинстве стран Северной и Центральной Европы. В Беларуси «Николас» пока только набирает обороты. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Ожидается ветер с порывами до 15-22 м/с, а местами и до 25 м/с. В Минске пронозируется ветер 16-21 м/с, местами по городу — до 23 м/с.

Пока серьезных разрушений нет, но на белорусских стройках перестраховались. В разгар рабочего дня здесь тишина. Из-за предстоящего урагана краны не включают. Боятся и за людей, и за технику.

Циклон «Николас» особо опасен. Мокрый снег, дождь... Но самое страшное — шквалистый ветер — 27 м/с. Он легко может снести крышу частного дома или бигборд. Неговоря уже про линию электропередачи. Автовладельцам сотрудники ГАИ рекомендуют не ставить машины под деревьями, а МЧС призывает закрывать балконы и окна.

Пика «Николас» достигнет ночью. Поэтому спасатели будут дежурить круглосуточно. Сложная погода будет и завтра:сохранится сильный ветер и снег. Плюс добавится мороз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».