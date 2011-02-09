Новости по тегу #Ураган «Николас»

Циклон «Николас» пронёсся по Беларуси. Зародившись над Восточной Атлантикой вихрь двигался по европейской территории со скоростью около ста километров в час. Накануне в регионах нашей страны порывы доходили до 25-ти метров в секунду.
Сложная погода сохранится и сегодня. К сильному ветру и снегу добавится мороз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Уже вторые сутки отечественные синоптики следят за траекторией полета «Николаса». Этот невероятно мощный циклон во второй половине дня пересек белорусскую границу и в ближайшие сутки обоснуется практически на всей территории республики. По оперативным данным МЧС в Гродненской и Витебской областях из-за сильного ветра обесточены 154 населенных пункта. В настоящее время энергетики ведут восстановительные работы.
Зародился вихрь накануне над Восточной Атлантикой и движется в восточном направлении со скоростью 100 км/ч. Сегодня утром его центр уже располагался над Швецией.
К середине дня энергоснабжение полностью восстановлено. Однако работа спасателей здесь еще потребуется. Повреждены крыши жилых домов и сельхозпостроек. Восстановительные работы продолжаются.
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