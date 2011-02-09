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Новости по тегу #Ураган «Николас»

09 февраля 2011 08:46

Из Беларуси ураган «Николас» направится в Россию, оставив за собой похолодание

Ураган «Николас» валил деревья на автомобили в Минске и Гродно
09 февраля 2011 07:50

Ураган «Николас» валил деревья на автомобили в Минске и Гродно

08 февраля 2011 19:05

Ураган «Николас» свирепствует в Беларуси: ожидается шквалистый ветер до 27 м/с

08 февраля 2011 11:56

Циклон «Николас» с мокрым снегом, дождем и силой ветра в 27 м/с, приближается к Беларуси

07 февраля 2011 19:45

Ураган в Гомельской области: повреждены 5 жилых домов, 34 сельскохозяйственных здания, 14 ферм, обесточены более 300 трансформаторных подстанций