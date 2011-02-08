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В пожаре в минской трехкомнатной квартире в центре погибла пожилая женщина

08 февраля 2011 18:41
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Пожар произошел буквально несколько часов назад. Горела трехкомнатная квартира на девятнадцатом этаже. Потушить ее спасатели смогли только через час - мешали сильный шквалистый ветер и припаркованные во дворе дома автомобили.

Огонь унес жизнь пожилой минчанки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Кравчук, заместитель начальника минского городского управления МЧС:
Тушение пожара осложнялось сильным ветром, также тем, что был затруднен подъезд к данному дому. А также тем, что произведена в данном доме самовольная перепланировка, в результате чего незадымляемая лестничная клетка потеряла свои функции и стала задымляемой. Потому что застеклили тамбура.

# общество # происшествия

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