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В Минске открылась выставка «Спорт и личность», где перед посетителями раскроются образы белорусских спортсменов

08 февраля 2011 11:50
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Здесь и выдающийся футболист Эдуард Малофеев, и трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, и знаменитая олимпийская семья Михневичей.

Всего 25 полотен, в которых прослеживается спортивная слава белорусов от начала прошлого века до наших дней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Василенко, начальник отдела воспитательной работы Белорусского государственного университета физической культуры:
Мы надеемся, что наши студенты в течение этого месяца будут частыми гостями экспозиции, потому что эта тема близка им. Тема вдохновения и тема спорта. Они взаимосвязаны. Одно без другого невозможно.

# общество # Выставки # Фотофакт

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