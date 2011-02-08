В Минске открылась выставка «Спорт и личность», где перед посетителями раскроются образы белорусских спортсменов

Здесь и выдающийся футболист Эдуард Малофеев, и трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, и знаменитая олимпийская семья Михневичей.

Всего 25 полотен, в которых прослеживается спортивная слава белорусов от начала прошлого века до наших дней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Василенко, начальник отдела воспитательной работы Белорусского государственного университета физической культуры:

Мы надеемся, что наши студенты в течение этого месяца будут частыми гостями экспозиции, потому что эта тема близка им. Тема вдохновения и тема спорта. Они взаимосвязаны. Одно без другого невозможно.