Циклон «Николас» с мокрым снегом, дождем и силой ветра в 27 м/с, приближается к Беларуси

Зародился вихрь накануне над Восточной Атлантикой и движется в восточном направлении со скоростью 100 км/ч. Сегодня утром его центр уже располагался над Швецией.

При этом в южной части Балтийского моря, датских проливах, на севере Германии и Польши, на побережье Литвы и Латвии ветер достигал ураганной силы.

Штормовое предупреждение передали на сегодня синоптики во все регионы Беларуси.

Метеорологи называют такие порывы особо опасным природным явлением. Населению, особенно пожилым и больным людям, рекомендовано по возможности находиться дома. А ГАИ советует водителям не оставлять машины вблизи деревьев.

Сложные погодные условия обещают и завтра. На большей части республики – ураганный ветер, метели и гололедица. А к выходным ночные морозы окрепнут до -22, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».