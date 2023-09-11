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КГБ Беларуси задержал три боевые группы, работавших на СБУ

11 сентября 2023 11:57
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КГБ Беларуси провел операцию по захвату трех боевых ячеек, работающих на Службу безопасности Украины, информирует БЕЛТА.

Эти группировки готовили теракты на участках железной дороги в районах Столбцов и Толочин. При проведении ареста были изъяты взрывчатка и детонаторы. Один их подозреваемых, планировавших теракт на железнодорожном полотне в Столбцовском районе, сам инициативно связался с СБУ и подключил к подготовке террористического акта своего бывшего коллегу.

Однако они были задержаны до того, как замысел был реализован. В Толочинском районе попыткой взрыва руководил гражданин Украины, который увлек двух белорусов, обладающих навыками минно-подрывного дела. Теракт также был пресечен сотрудниками КГБ. Все арестованные находятся в СИЗО КГБ и дают признательные показания.

# КГБ Беларуси # общество

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