КГБ Беларуси задержал три боевые группы, работавших на СБУ

КГБ Беларуси провел операцию по захвату трех боевых ячеек, работающих на Службу безопасности Украины, информирует БЕЛТА.

Эти группировки готовили теракты на участках железной дороги в районах Столбцов и Толочин. При проведении ареста были изъяты взрывчатка и детонаторы. Один их подозреваемых, планировавших теракт на железнодорожном полотне в Столбцовском районе, сам инициативно связался с СБУ и подключил к подготовке террористического акта своего бывшего коллегу.

Однако они были задержаны до того, как замысел был реализован. В Толочинском районе попыткой взрыва руководил гражданин Украины, который увлек двух белорусов, обладающих навыками минно-подрывного дела. Теракт также был пресечен сотрудниками КГБ. Все арестованные находятся в СИЗО КГБ и дают признательные показания.