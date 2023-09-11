«Азбука для террористов». Сколько тайных агентов СБУ скрывается в Беларуси? Анонс специального репортажа СТВ

Новости Беларуси. Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. Комитет государственной безопасности раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием.

Задания от СБУ у каждого наемника были разные. Единой была только цель – дестабилизация ситуации в Беларуси и психологическое воздействие на людей. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?