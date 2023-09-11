«Азбука для террористов». Сколько тайных агентов СБУ скрывается в Беларуси? Анонс специального репортажа СТВ
Новости Беларуси. Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. Комитет государственной безопасности раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием.
Задания от СБУ у каждого наемника были разные. Единой была только цель – дестабилизация ситуации в Беларуси и психологическое воздействие на людей. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?
Немники-террористы или обычные предатели? Как спецслужбы Украины вербуют в свои ряды белорусов-маргиналов?
Я спросил: «Откуда?» Они ответили, что они из Украины и работают в структуре СБУ.
Тайники, схроны, взрывчатка и четкие инструкции от кураторов. Когда желание заработать становится террористической угрозой.
Такого количества взрывчатого вещества вполне хватило бы для подрыва железнодорожных путей.
Килограммы тротила и тысячи долларов. Кто несет смерть в нашу страну?
– Кто тебе дал задание сюда прийти?
– Я не знаю, какая это контора. Они представлялись эсбэушниками.
Сколько тайных агентов СБУ скрывается в Беларуси и почему их планам не суждено сбыться?
Год назад вышло предложение о работе со спецслужбами Украины.
Я очень сильно сожалею об этом.
Я не прошу никого о снисхождении, прошу о высшей мере.
Такого на белорусском телевидении еще не было! Специальный репортаж СТВ «Азбука для террористов». Смотрите 11 сентября сразу после вечернего выпуска новостей.