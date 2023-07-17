Украинский беспилотник перехватили в Брагинском районе

Новости Беларуси. Украинская сторона продолжает провокационные действия в отношении Беларуси. Очередной инцидент зафиксирован в Брагинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с украинской стороны. С помощью дрона велась разведка белорусской территории.

В результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья полет дрона пресечен. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду. По данному факту начат административный процесс. Проводится проверка.