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Украинский беспилотник перехватили в Брагинском районе

17 июля 2023 13:37
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Новости Беларуси. Украинская сторона продолжает провокационные действия в отношении Беларуси. Очередной инцидент зафиксирован в Брагинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский беспилотник перехватили в Брагинском районе-1

Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с украинской стороны. С помощью дрона велась разведка белорусской территории.

В результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья полет дрона пресечен. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду. По данному факту начат административный процесс. Проводится проверка.

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

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