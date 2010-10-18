Уго Чавес: Пусть Господь хранит Беларусь и ее президента

Президент Венесуэлы вместе с главой белорусского государства совершил экскурсию по Национальной библиотеке. Президент Венесуэлы отметил насыщенность нынешней программы.

Уго Чавесу подарили бронзовый барельеф Симона Боливара, выполненный народным мастером Николаем Нестеревским.

Кроме того, из Беларуси венесуэльский президент улетит со своим портретом, написанным белорусским художником Михаилом Бадамовым.

В ходе беседы с Уго Чавесом Александр Лукашенко отметил, что «без сегодняшнего дня визит не был бы завершенным. Может быть, сегодняшний день в чем-то даже важнее, чем вчерашний». С чем и согласился Уго Чавес. Белорусская техника всегда представляла для него большой интерес. В этой связи Президент Венесуэлы отметил насыщенность нынешней программы и решил продлить свой визит в Беларусь еще на день.

Уго Чавес:

Эта музыка — это союз. Музыка — это душа народа. Господь вас храни. Пусть Господь хранит Беларусь и ее президента.