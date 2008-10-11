Удалось собрать сведения о полутора тысячах военнослужащих, погибших в нацистском плену

Именно столько данных сотрудникам архива КГБ Республики Беларусь и немецким исследователям.

Вся работа велась в рамках международного исследовательского проекта “Советские и немецкие военнопленные”. На встрече, организованной Комитетом госбезопасности совместно с Витебским облисполкомом, смогли принять участие родственники около двухсот погибших в нацистском плену военнослужащих. О жизнях, отданных во имя мира, подробнее у наших корреспондентов.

Мария Феоктистовна родилась в 41-м шестым ребенком в семье. Однако рядовому Кирикову не суждено было увидеть младшую дочку. В том же году семья получила похоронку. Несколько лет спустя выяснилось, что он погиб в немецком плену. Больше родные ничего о нем не знали. Пока не натолкнулись на фамилию Кирикова в списке, опубликованном в газете.



Договор о сотрудничестве между Комитетом госбезопасности Республики Беларусь и объединением “Саксонские мемориалы” был подписан шесть лет назад. За эти годы специалисты провели масштабную исследовательскую работу, изучили массу архивных документов, издали Книги Памяти о советских военнопленных.

Только в этом году были собраны сведения более чем о полутора тысячах погибших в немецком плену уроженцах Витебщины. Эти списки были опубликованы. Откликнулись на них более двухсот человек. По собственной инициативе сотрудники КГБ разыскали еще 45 родственников погибших военнопленных. Близким вручили пакеты документов с указанием даты гибели и мест захоронений их отцов и прадедов.

Попавшим в плен солдатам пришлось пройти невероятные испытания. Сегодня немецкие участники проекта рассказывают родственникам погибших правдивые исторические факты: о болезнях, голоде и о пытках в концлагерях.

Работы по установлению судеб погибших военнопленных продолжаются. Полученная информация постоянно обновляется на официальном сайте комитета госбезопасности.