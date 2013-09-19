Новости Беларуси. Учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ начинается в Беларуси. В его ходе отработают применение контингентов в Восточно-Европейском регионе.

19 сентября проходит оперативный сбор и командно-штабная тренировка. А завтра начнутся сами учения. По сценарию, в государство-член ОДКБ проникают экстремистские группы. Взаимодействие в условной ситуации и отработают более 600 военных из стран-участниц ОДКБ.

В учении примет участие и генеральный секретарь этой организации Николай Бордюжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.