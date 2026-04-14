Европейский гуманитарный университет признан экстремистской организацией

ЕГУ позиционирует себя белорусским вузом в изгнании. Деятельность учреждения курируется и финансируется иностранными государствами, в том числе Европейского союза, а также неправительственными организациями и фондами. Преподаватели и руководство университета проводит целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической обстановки в нашей стране, оказывает помощь представителям радикально политизированных группировок и деструктивных иностранных неправительственных организаций. Учебное заведение также используется спецслужбами ряда соседних государств с целью нанесения ущерба интересам Беларуси в ряде сфер, в частности в политической, гуманитарной и информационной.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры:

Поскольку работа университета сопряжена с посягательствами на суверенитет Беларуси, основы конституционного строя и общественную безопасность нашей страны, а преступные действия ряда его преподавателей и выпускников подтверждены материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, о призывах к мерам ограничительного характера, а также о совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений, суд допустил немедленное исполнение принятого решения.

Для вовлечения новых сторонников в противоправную деятельность Европейского гуманитарного университета и обеспечения его финансирования задействованы многочисленные интернет-ресурсы. Социальные сети и мессенджеры, а также информационная продукция вуза, решениями белорусских судов, признана экстремистскими материалами.